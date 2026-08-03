Москва3 авгВести.Глава Геленджика Алексей Богодистов лично прибыл на место происшествия в Архипо-Осиповке и сообщил, что для помощи пострадавшим вызвана спецбригада медицины катастроф из краевого центра. Об этом он написал в мессенджере MAX.
В настоящее время на месте работают пять бригад скорой из Геленджика, еще три направлены из Туапсе. Также было создан запрос на выделение дополнительной специализированной бригады из Краснодара. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь - на месте работают 5 бригад скорой помощи из Геленджика, 3 запросили из Туапсе, также запрошена специализированная бригада медицины катастроф из Краснодаранаписал Алексей Богодистов
Отмечается, что в Архипо-Осиповке уже развернут оперативный штаб, координирующий работу всех служб.
Алексей Богодистов принес соболезнования родным погибших и заверил, что пострадавшие не останутся без поддержки.