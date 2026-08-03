В Архипо-Осиповку запрошены бригады врачей из Краснодара и Туапсе В Архипо-Осиповку запросили бригаду медицины катастроф из Краснодара

Москва3 авг Вести.Глава Геленджика Алексей Богодистов лично прибыл на место происшествия в Архипо-Осиповке и сообщил, что для помощи пострадавшим вызвана спецбригада медицины катастроф из краевого центра. Об этом он написал в мессенджере MAX.

В настоящее время на месте работают пять бригад скорой из Геленджика, еще три направлены из Туапсе. Также было создан запрос на выделение дополнительной специализированной бригады из Краснодара. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь - на месте работают 5 бригад скорой помощи из Геленджика, 3 запросили из Туапсе, также запрошена специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара написал Алексей Богодистов

Отмечается, что в Архипо-Осиповке уже развернут оперативный штаб, координирующий работу всех служб.

Алексей Богодистов принес соболезнования родным погибших и заверил, что пострадавшие не останутся без поддержки.