В Архипо-Осиповке число погибших при атаке выросло до шести, трое - дети Число жертв атаки ВСУ в Архипо-Осиповке увеличилось до шести

Москва3 авг Вести.В поселке Архипо-Осиповка городского округа Геленджик число погибших в результате атаки ВСУ возросло до шести человек, среди них - трое несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в мессенджере MAX.

К сожалению, количество погибших в поселке Архипо-Осиповка выросло до шести человек, трое из них - дети. В этот очень тяжелый момент выражаю искренние соболезнования родным и близким написал Вениамин Кондратьев

Отмечается, что пострадали порядка 40 человек, 17 из них доставлены в больницы Геленджика, Горячего Ключа и Туапсинского округа. Им оказывается необходимая помощь.

Глава региона назвал случившееся целенаправленным ударом по мирному населению и бесчеловечным терактом, не имеющим оправдания. Он заверил, что власти окажут поддержку всем пострадавшим и семьям погибших.