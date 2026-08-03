Минздрав: в больницах после удара БПЛА по Геленджику остаются 17 пострадавших

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик Минздрав: в больницах после удара БПЛА по Геленджику остаются 17 пострадавших

Москва3 авг Вести.В больницах после удара украинских дронов по Архипо-Осиповке в Геленджике остаются 17 человек, из них двое – дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

По оперативным данным, госпитализированы 17 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов в Геленджике, в том числе двое детей цитирует Кузнецова агентство

Уточняется, что всем раненым оказывают медицинскую помощь в полном объеме. Четверо, в том числе двое детей, сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Также, по последним данным, при атаке погибли шесть человек, из них трое – дети.