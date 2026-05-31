Десять человек обратились за медпомощью после удара БПЛА ВСУ по Геническу

Москва31 мая Вести.После атаки украинских дронов в больницу обратились десять жителей Геническа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Десять человек с ранениями различной степени тяжести обратились в больницу после вражеского удара БПЛА в Геническе цитирует собеседника агентство

Ранее из сообщения губернатор Херсонской области Владимира Сальдо стало известно, что дроны ВСУ атаковали жилые многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко в Геническе. Пострадали люди – не менее пяти человек, по словам Сальдо. Погиб ребенок – мальчик 2020 года рождения.