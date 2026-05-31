Москва31 маяВести.Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Геническ возросло до 11 человек. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Все раненые – в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали жилые многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко в Геническе. Погиб мальчик 2020 года рождения. По предварительным данным, сразу после атаки в больницу обратились 10 жителей города.