Москва31 мая Вести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов в Херсонской области сохраняется, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области написал он в своем Telegram-канале

Ранее в этот день в результате атаки беспилотников по Геническу погиб мальчик 2020 года рождения. По данным Сальдо, число пострадавших увеличилось до 11 человек. Все они находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.