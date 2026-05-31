Москва31 маяВести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов в Херсонской области сохраняется, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской областинаписал он в своем Telegram-канале
Ранее в этот день в результате атаки беспилотников по Геническу погиб мальчик 2020 года рождения. По данным Сальдо, число пострадавших увеличилось до 11 человек. Все они находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.