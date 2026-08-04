Двое детей, раненых при атаке дронов ВСУ на Геленджик, сейчас в реанимации Главврач Клещенко описала состояние раненых при ударе БПЛА по Геленджику детей

Москва4 авг Вести.Главврач детской больницы Елена Клещенко рассказала о состоянии детей, раненых в результате атаки украинских дронов на Архипо-Осиповку в Геленджике. Ее слова приводит оперативный штаб Краснодарского края в MAX.

По словам Клещенко, в больнице после атаки оказались четверо несовершеннолетних, из них двое сейчас в реанимации.

Двое из этих детей находятся в отделении реанимации. Им оказывается вся необходимая возможная помощь. Состояние детей стабильное, они ни в чем не нуждаются заявила главврач

Она выразила благодарность коллегам из Геленджика и Новороссийска, которые вовремя помогли раненым.

В результате удара ВСУ по Архипо-Осиповке пострадали 58 человек, среди них 12 детей. Еще семь человек, в том числе четверо детей, погибли.