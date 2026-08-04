Москва4 авгВести.Главврач детской больницы Елена Клещенко рассказала о состоянии детей, раненых в результате атаки украинских дронов на Архипо-Осиповку в Геленджике. Ее слова приводит оперативный штаб Краснодарского края в MAX.
По словам Клещенко, в больнице после атаки оказались четверо несовершеннолетних, из них двое сейчас в реанимации.
Двое из этих детей находятся в отделении реанимации. Им оказывается вся необходимая возможная помощь. Состояние детей стабильное, они ни в чем не нуждаютсязаявила главврач
Она выразила благодарность коллегам из Геленджика и Новороссийска, которые вовремя помогли раненым.
В результате удара ВСУ по Архипо-Осиповке пострадали 58 человек, среди них 12 детей. Еще семь человек, в том числе четверо детей, погибли.