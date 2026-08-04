Москва4 авгВести.Стало известно о четвертом ребенке, погибшем в результате украинской атаки на Геленджик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.
Страшная трагедия. Агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по четырем погибшим детям, трое детей находятся в больнице.заявила Львова-Белова на Всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов"
Она уточнила, что одного ребенка прооперировали, двое других обследуются – они получили осколочные ранения.
Еще девять пострадавших детей, как сообщалось ранее, лечатся амбулаторно.