Число погибших при атаке в Геленджике детей возросло до четырех

Число детей, погибших при ударах ВСУ по Геленджику, увеличилось до четырех Число погибших при атаке в Геленджике детей возросло до четырех

Москва4 авг Вести.Стало известно о четвертом ребенке, погибшем в результате украинской атаки на Геленджик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.

Страшная трагедия. Агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по четырем погибшим детям, трое детей находятся в больнице. заявила Львова-Белова на Всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов"

Она уточнила, что одного ребенка прооперировали, двое других обследуются – они получили осколочные ранения.

Еще девять пострадавших детей, как сообщалось ранее, лечатся амбулаторно.