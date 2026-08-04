ООН после атаки в Геленджике призвали не допускать жертв среди мирных граждан

В ООН после атаки в Геленджике призвали не допускать жертв среди мирных граждан ООН после атаки в Геленджике призвали не допускать жертв среди мирных граждан

Москва4 авг Вести.Все стороны конфликта должны делать все, чтобы не допустить жертв среди мирных граждан, заявили РИА Новости в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) после атаки в Геленджике.

Украинские боевики нанесли удар по пляжу в Архипо-Осиповке в Геленджике в понедельник. Погибли семь человек, включая четверых детей. В больнице находятся больше 20 человек.

Все стороны конфликта обязаны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы оградить от опасности мирных жителей и гражданские объекты заявила в интервью РИА Новости официальный представитель управления Марта Уртадо

Она отметила, что удар БПЛА в Геленджике свидетельствует об общей эскалации, ведущей к росту числа пострадавших среди гражданского населения.