Лантратова назвала военным преступлением удар по Геленджику Лантратова: удар по пляжу в Архипо-Осиповке – не иначе как военное преступление

Москва4 авг Вести.Удар по пляжу в Архипо-Осиповке недалеко от Геленджика – военное преступление, объективной оценки которого Россия будет добиваться, заявила уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова в интервью ИС "Вести".

Из аппарата уполномоченного по правам человека мы направляем письма во все международные структуры, в том числе Верховному комиссару по правам человека. Все эти факты мы выносим на обсуждение на различных международных площадках, где происходят у нас встречи. Когда есть факт, фотографии, конкретные данные и фамилии погибших, пострадавших, не ответить сложно. Поэтому мы будем добиваться такого ответа, объективной оценки событий, потому что иначе как военное преступление это назвать нельзя подчеркнула омбудсмен

Беспилотники ВСУ атаковали Архипо-Осиповку в Геленджике 3 августа, в понедельник. Пострадали 58 человек, среди них 12 детей. Еще семь человек, в том числе четверо детей, погибли.