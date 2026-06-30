Лантратова: гибель ребенка при ударе ВСУ по Егорьевску не имеет оправдания

Лантратова прокомментировала удар ВСУ по Егорьевску, при котором погиб ребенок Лантратова: гибель ребенка при ударе ВСУ по Егорьевску не имеет оправдания

Москва30 июн Вести.Гибель шестимесячного ребенка в результате атаки вооруженных сил Украины на подмосковный город Егорьевск не имеет никакого оправдания. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в мессенджере MAX. Омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Это трагедия, унесшая жизнь младенца и сделавшая его мать инвалидом, не имеет оправдания ни с точки зрения права, ни с точки зрения человеческой морали написала Лантратова

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что шестимесячный ребенок погиб в результате атаки украинского БПЛА в Егорьевске. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что эта трагедия стала результатом действий киевского режима.