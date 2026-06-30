Песков обвинил Киев в гибели ребенка в Подмосковье Песков: гибель ребенка в Егорьевске - результат действий киевского режима

Москва30 июн Вести.Гибель шестимесячного младенца в подмосковном Егорьевске стала результатом действий киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник в Егорьевске из-за падения украинского БПЛА загорелся частный дом. В результате пострадали трое человек, умер полугодовалый ребенок.

Страдают гражданские лица, гибнут дети. Это результат действий киевского режима, об этом должны знать все. И об этом должны помнить все сказал Песков на брифинге

Он подчеркнул, что Россия в очередной раз призывает мировое сообщество обратить внимание на преступления Киева против мирного населения.