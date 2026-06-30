Москва30 июнВести.Международное сообщество должно обратить внимание на преступные действия киевского режима, который атакует гражданские объекты и мирное население. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее во вторник сообщалось, что 60 украинских беспилотников были уничтожены в Подмосковье. В результате атаки ВСУ в Егорьевске загорелся частный дом. По дороге в больницу скончался шестимесячный ребенок.
Хотели привлечь внимание международного сообщества к этим преступным действиям киевского режима. … Страдают гражданские лица, гибнут дети. Это результат действий киевского режима – об этом должны знать всезаявил Песков
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие повреждения получили другие населенные пункты региона из-за атак киевского режима.