Песков: мировое сообщество должно обратить внимание на удары ВСУ по гражданским

Песков прокомментировал удары украинских дронов по Подмосковью Песков: мировое сообщество должно обратить внимание на удары ВСУ по гражданским

Москва30 июн Вести.Международное сообщество должно обратить внимание на преступные действия киевского режима, который атакует гражданские объекты и мирное население. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее во вторник сообщалось, что 60 украинских беспилотников были уничтожены в Подмосковье. В результате атаки ВСУ в Егорьевске загорелся частный дом. По дороге в больницу скончался шестимесячный ребенок.

Хотели привлечь внимание международного сообщества к этим преступным действиям киевского режима. … Страдают гражданские лица, гибнут дети. Это результат действий киевского режима – об этом должны знать все заявил Песков

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие повреждения получили другие населенные пункты региона из-за атак киевского режима.