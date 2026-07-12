Симоньян намерена помочь семье погибшего при атаке ВСУ младенца в Подмосковье К Симоньян обратились знакомые семьи погибшего при ударе ВСУ младенца

Москва12 июл Вести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что к ней обратились знакомые семьи шестимесячного ребенка, который погиб во время атаки украинских дронов на Подмосковье. Медиаменеджер намерена помочь семье, об этом она заявила в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Шестимесячный ребенок скончался в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подмосковном Егорьевске, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев 30 июня. При падении беспилотника загорелся частный дом, находившаяся там семья оказалась под завалами.

Очень тяжко читать, слышать про этого шестимесячного ребенка. Знакомые семьи этого шестимесячного ребенка обратились к нам за помощью. Мы, конечно, поможем, если это не мошенники. Мы сейчас проверяем сказала Симоньян

Она также выдвинула инициативу, направленную на помощь мирным жителям, пострадавшим от атак украинских боевиков.

В таких чудовищных случаях есть выплаты людям, которые на фронте: добровольцам, контрактникам, волонтерам. Есть выплаты за ранение, к сожалению, за смерть. А за мирных граждан – нет. А надо бы сделать. Слава тебе, Господи, это все-таки не Великая Отечественная. Это все-таки исключительные случаи… Какие-то компенсации от государства должны быть. Почему их нет-то? отметила медиаменеджер

В результате атак ВСУ на Белгородскую область погиб один мирный житель и пострадали еще трое. Машина погибшего подорвалась на взрывном устройстве.