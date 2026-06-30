Москва30 июнВести.В городе Егорьевске Московской области в результате падения фрагментов сбитого беспилотника скончался 6-месячный ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Беспилотник упал на частный жилой дом, который впоследствии загорелся. Под завалами находилась семья.
Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. К сожалению, 6-месячный ребенок скончался по дороге в больницунаписано в канале главы области в MAX
Пострадавшие были госпитализированы, в медицинском учреждении им оказывается необходимая медицинская помощь.