Шестимесячный ребенок скончался в Подмосковье после падения обломков БПЛА на дом

В Подмосковье после падения обломков БПЛА скончался 6-месячный ребенок Шестимесячный ребенок скончался в Подмосковье после падения обломков БПЛА на дом

Москва30 июн Вести.В городе Егорьевске Московской области в результате падения фрагментов сбитого беспилотника скончался 6-месячный ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Беспилотник упал на частный жилой дом, который впоследствии загорелся. Под завалами находилась семья.

Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. К сожалению, 6-месячный ребенок скончался по дороге в больницу написано в канале главы области в MAX

Пострадавшие были госпитализированы, в медицинском учреждении им оказывается необходимая медицинская помощь.