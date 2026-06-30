Москва30 июнВести.Количество пострадавших в результате падения беспилотника на частный жилой дом в подмосковном Егорьевске увеличилось до четырех, сообщил мэр Дмитрий Викулов в своем канале MAX.
Сегодня в результате падения беспилотника в Егорьевске на жилой частный дом, пострадали 5 человек, трое взрослых и двое детей. К сожалению, шестимесячный ребенок скончался написалглава города
Он добавил, что власти окажут пострадавшей семье всю необходимую помощь, в том числе материальную.
Все оперативные службы Егорьевского округа продолжают ликвидацию последствий атаки БПЛА, добавил Викулов.
Ночью 30 июня в Московской области силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников. При падении беспилотника загорелся частный дом в Егорьевске.