До четырех увеличилось число пострадавших от атаки БПЛА в Подмосковье

Число пострадавших при ударе ВСУ по Подмосковье выросло до четырех До четырех увеличилось число пострадавших от атаки БПЛА в Подмосковье

Москва30 июн Вести.Количество пострадавших в результате падения беспилотника на частный жилой дом в подмосковном Егорьевске увеличилось до четырех, сообщил мэр Дмитрий Викулов в своем канале MAX.

Сегодня в результате падения беспилотника в Егорьевске на жилой частный дом, пострадали 5 человек, трое взрослых и двое детей. К сожалению, шестимесячный ребенок скончался написал глава города

Он добавил, что власти окажут пострадавшей семье всю необходимую помощь, в том числе материальную.

Все оперативные службы Егорьевского округа продолжают ликвидацию последствий атаки БПЛА, добавил Викулов.

Ночью 30 июня в Московской области силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников. При падении беспилотника загорелся частный дом в Егорьевске.