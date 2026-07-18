Обломки одного из сбитых в Электростали БПЛА упали на детсад и вызвали пожар

Обломки одного из сбитых в Электростали БПЛА упали на детсад и вызвали пожар Обломки одного из сбитых в Электростали БПЛА упали на детсад и вызвали пожар

Москва18 июл Вести.В подмосковной Электростали в результате уничтожения вражеского беспилотника его обломки упали на здание детского сада на улице Западной, в результате произошло возгорание. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Электростали в результате уничтожения БПЛА его обломки также упали на здание детского сада на улице Западной. Возгорание на площади 100 кв. м ликвидировано. Пострадавших среди детей и сотрудников детского сада нет написал он в своем канале в мессенджере МАХ

На местах работают экстренные и оперативные службы. Продолжается работа по ликвидации последствий атаки.

Рано утром 18 июля украинские боевики с применением беспилотников атаковали Московскую область. Удары пришлись по территории склада Wildberries в Электростали и по нефтебазе в Ногинске, где произошло возгорание. В результате террористической агрессии погиб человек, еще 37 пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

В прокуратуре Московской области для пострадавших открыта горячая линия.