Москва9 июлВести.Пожар на территории промышленного объекта на хуторе Вязники произошел в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор ставропольского края Владимир Владимиров в мессенджере МАХ.
… в результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью людей нет, нет и рисков распространения огня на жилые доманаписал глава Ставрополья
Он также рассказал, что обломки дрона упали в районе улицы Коломийцева в Ставрополе. Никто не пострадал, разрушений нет.
Беспилотная опасность продолжает действовать по всему краю, уточнил Владимиров.