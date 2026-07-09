Возгорание произошло на промышленном объекте на Ставрополье после атаки дронов

В результате атаки БПЛА произошел пожар на промышленном объекте под Ставрополем Возгорание произошло на промышленном объекте на Ставрополье после атаки дронов

Москва9 июл Вести.Пожар на территории промышленного объекта на хуторе Вязники произошел в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор ставропольского края Владимир Владимиров в мессенджере МАХ.

… в результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью людей нет, нет и рисков распространения огня на жилые дома написал глава Ставрополья

Он также рассказал, что обломки дрона упали в районе улицы Коломийцева в Ставрополе. Никто не пострадал, разрушений нет.

Беспилотная опасность продолжает действовать по всему краю, уточнил Владимиров.