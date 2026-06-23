Евстигнеева: ВСУ атаковали автобус с детьми с целью втянуть Минск в конфликт

Постпредство РФ при ООН раскрыло возможную цель удара ВСУ по автобусу с детьми Евстигнеева: ВСУ атаковали автобус с детьми с целью втянуть Минск в конфликт

Москва23 июн Вести.Удар беспилотника ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области мог быть нацелен на втягивание Минска в украинский конфликт. Такое мнение высказала и. о. постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности по Украине.

Она напомнила, что в результате атаки погибла беременная женщина, уроженка Луганска, которая сопровождала группу детей, передает ТАСС. У нее остались две дочери. Еще восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения, добавила Евстигнеева.

Очередным проявлением морального разложения киевского режима стал удар украинского БПЛА по автобусу в Брянской области, перевозившему детей из спортивных школ Белоруссии на отдых в Геленджик… Судя по всему, это преступление нацелено на то, чтобы спровоцировать Минск, втянуть его в конфликт сказала и. о. постоянного представителя России при ООН

Ранее аналогичное мнение высказал постоянный представитель Белоруссии при СНГ Игорь Назарук. Он отметил, что Минск расценивает атаку украинского БПЛА на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области как террористическую атаку, призванную разжечь пламя в регионе и вовлечь страну в международный военный конфликт.

17 июня автобус с детской футбольной командой из Гомеля был атакован в Брянской области украинским дроном. В салоне были 44 человека, включая 28 детей. Одна сопровождавшая погибла, еще восемь человек получили ранения. Было возбуждено уголовное дело о теракте.