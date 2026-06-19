Москва19 июнВести.Минск расценивает атаку украинского беспилотника на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области как попытку втянуть республику в конфликт. Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при СНГ Игорь Назарук.
Назарук сообщил журналистам, что удар ВСУ по автобусу с детьми – террористическая атака, призванная разжечь пламя в регионе.
Мы рассматриваем эту атаку как целенаправленную, это террористическая атака, для того, чтобы … вовлечь Республику Беларусь в международный военный конфликтсказал он
Постпред РБ при СНГ отметил, что накануне в МИД республики пригласили временного поверенного в делах Украины в Белоруссии. Ему вручили ноту протеста в связи с атакой на гражданский автобус с детьми. Белорусская сторона потребовала тщательно разобраться в ситуации и максимально оперативно и жестко привлечь виновных к ответственности.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко подчеркивал, что граница республики с Украиной "пылает как никогда". Он призвал охранять ее в усиленном режиме.