Постпред РБ при СНГ: атака Киева на автобус – попытка втянуть Минск в конфликт

Постпред Белоруссии при СНГ заявил, что Киев попытался втянуть Минск в конфликт Постпред РБ при СНГ: атака Киева на автобус – попытка втянуть Минск в конфликт

Москва19 июн Вести.Минск расценивает атаку украинского беспилотника на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области как попытку втянуть республику в конфликт. Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при СНГ Игорь Назарук.

Назарук сообщил журналистам, что удар ВСУ по автобусу с детьми – террористическая атака, призванная разжечь пламя в регионе.

Мы рассматриваем эту атаку как целенаправленную, это террористическая атака, для того, чтобы … вовлечь Республику Беларусь в международный военный конфликт сказал он

Постпред РБ при СНГ отметил, что накануне в МИД республики пригласили временного поверенного в делах Украины в Белоруссии. Ему вручили ноту протеста в связи с атакой на гражданский автобус с детьми. Белорусская сторона потребовала тщательно разобраться в ситуации и максимально оперативно и жестко привлечь виновных к ответственности.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко подчеркивал, что граница республики с Украиной "пылает как никогда". Он призвал охранять ее в усиленном режиме.