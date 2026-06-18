Лукашенко: граница с Украиной "пылает как никогда"

Лукашенко заявил о необходимости усиленной охраны южной границы Белоруссии Лукашенко: граница с Украиной "пылает как никогда"

Москва18 июн Вести.Обстановка на южной границе Белоруссии остается напряженной, поэтому ее необходимо продолжать охранять в усиленном режиме. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития вооруженных сил на 2026-2030 годы.

По словам белорусского лидера, ситуация на южном направлении требует повышенного внимания со стороны военных.

Южная граница – полторы тысячи километров – пылает как никогда отметил Лукашенко

Он подчеркнул, что текущая обстановка является ответом на вопрос о необходимости усиленной защиты границы.

Надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо. Вот этот ответ. Надо сказал президент Белоруссии

Он добавил, что задача военных заключается в обеспечении безопасности страны и ее граждан.

Лукашенко также прокомментировал атаку ВСУ на автобус в Брянской области, в котором находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Он считает, что республике стараются ответить на ее "спокойствие".