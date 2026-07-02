Москва2 июлВести.Белорусским гражданам в целях безопасности следует воздержаться от поездок в приграничные области России. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Он напомнил, что с подобным призывом неоднократно выступал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Уважаемые белорусы, воздержитесь от поездок сегодня в Россию, особенно в приграничные области... Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едетсказал Вольфович, которого цитирует агентство Белта
Он добавил, что никто не может гарантировать безопасность граждан в таких поездках.
Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали в Брянской области автобус, который следовал из Минска в Анапу. Двое водителей находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело о теракте.