В Совбезе Белоруссии призвали граждан не ездить в приграничные регионы России

Белорусам рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные регионы России В Совбезе Белоруссии призвали граждан не ездить в приграничные регионы России

Москва2 июл Вести.Белорусским гражданам в целях безопасности следует воздержаться от поездок в приграничные области России. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Он напомнил, что с подобным призывом неоднократно выступал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Уважаемые белорусы, воздержитесь от поездок сегодня в Россию, особенно в приграничные области... Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет сказал Вольфович, которого цитирует агентство Белта

Он добавил, что никто не может гарантировать безопасность граждан в таких поездках.

Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали в Брянской области автобус, который следовал из Минска в Анапу. Двое водителей находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело о теракте.