Михеев предложил ввести особый статус для жителей приграничных территорий Михеев: жизнь на приграничных территориях намного сложнее и опаснее

Москва18 июн Вести.Для жителей российских регионов, граничащих с Украиной, следует ввести особый статус. Об этом политолог Сергей Михеев заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС “Вести”.

По его словам, жизнь на этих территориях намного сложнее во всех аспектах, начиная от безопасности и заканчивая экономикой.

На мой личный взгляд, мы об этом давно говорили, во всех приграничных регионах, прифронтовых, необходимо ввести законом особый статус для граждан, которые там живут. Потому что там опасно, потому что там тяжело, потому что там, так сказать, сложно и сложнее, чем в других местах. Мне кажется, это было бы правильно выразил свое мнение политолог

Также Михеев, комментируя удар ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области, порекомендовал Минску пересмотреть миролюбивый тон в отношении Украины. По его мнению, бесполезно "пытаться задобрить зверье", у которого "ничего человеческого не осталось".

Ранее сообщалось, что автобус с детской футбольной командой из Республики Беларусь атаковали боевики ВСУ в Брянской области. В нем находились 44 пассажира, из них 28 детей. По последним данным, погибла супруга тренера команды, пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал использовать любые возможности для мира на Украине. При этом он подчеркивал, что втягивание Белоруссии в украинский конфликт неприемлемо.