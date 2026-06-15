Лукашенко: любые возможности для мира на Украине нужно использовать

Лукашенко призвал использовать любые возможности для мира на Украине Лукашенко: любые возможности для мира на Украине нужно использовать

Москва15 июн Вести.Любые возможности для установления мира на Украине нужно использовать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко телеканалу Al Arabiya.

Глава республики добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным нераспространение украинского конфликта на Белоруссию.

Сегодня надо использовать любые шаги для того, чтобы через компромиссы достичь мирного соглашения сказал Лукашенко

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен сосредоточиться на переговорах по Украине после того, как покончит с иранским конфликтом.