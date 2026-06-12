Лукашенко считает, что конфликты на Украине и с Ираном завершатся в 2026 году

Лукашенко предположил, когда завершатся конфликты на Украине и с Ираном Лукашенко считает, что конфликты на Украине и с Ираном завершатся в 2026 году

Москва12 июн Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что конфликты на Украине и с Ираном прекратятся уже в 2026 году. Такое мнение он выразил в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.

Журналист задал Лукашенко вопрос, есть ли надежда на достижение мира в этих конфликтах. Белорусский лидер отметил, что сейчас мир очень неспокоен из-за человеческого фактора, уточнило агентство БЕЛТА.

Что касается вопроса, можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, - да и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, - как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны ... Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно сказал Лукашенко

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена втягиваться в конфликт с Украиной, за исключением случая совершения агрессии против белорусской территории. При этом белорусский лидер предлагал главе киевского режима Владимиру Зеленскому обсудить проблемы двусторонних отношений в любой точке Украины или Белоруссии.