Москва15 июлВести.Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине может завершиться до конца его президентского срока. Об этом он заявил Fox News.
Американский лидер должен сложить свои полномочия в 2029 году.
Думаю, даответил он на вопрос журналистов о том, закончится ли конфликт на Украине за время пребывания американского президента в должности
При этом Трамп рассчитывает на более ранее урегулирование ситуации, так как, по его словам, он хорошо ладит с обоими лидерами.
Ранее американская газета American Conservative сообщила, что конфликта на Украине можно было избежать, если бы НАТО не расширялась на Восток, а Киев придерживался Минских договоренностей.