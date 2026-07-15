Москва15 июлВести.Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине может завершиться до конца его президентского срока. Об этом он заявил Fox News.

Американский лидер должен сложить свои полномочия в 2029 году.

Думаю, да

ответил он на вопрос журналистов о том, закончится ли конфликт на Украине за время пребывания американского президента в должности

При этом Трамп рассчитывает на более ранее урегулирование ситуации, так как, по его словам, он хорошо ладит с обоими лидерами.

Ранее американская газета American Conservative сообщила, что конфликта на Украине можно было избежать, если бы НАТО не расширялась на Восток, а Киев придерживался Минских договоренностей.