Трамп высказался о сроках окончания украинского конфликта Трамп: украинский конфликт завершится еще до конца моего президентства

Москва15 июл Вести.Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине может завершиться до конца его президентского срока. Об этом он заявил Fox News.

Американский лидер должен сложить свои полномочия в 2029 году.

Думаю, да ответил он на вопрос журналистов о том, закончится ли конфликт на Украине за время пребывания американского президента в должности

При этом Трамп рассчитывает на более ранее урегулирование ситуации, так как, по его словам, он хорошо ладит с обоими лидерами.

Ранее американская газета American Conservative сообщила, что конфликта на Украине можно было избежать, если бы НАТО не расширялась на Восток, а Киев придерживался Минских договоренностей.