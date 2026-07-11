Москва11 июл Вести.Конфликта на Украине можно было избежать, если бы НАТО не расширялась на восток, а Киев придерживался Минских договоренностей. Об этом пишет американская газета American Conservative.

НАТО могла бы согласиться сдержать свое обещание и не расширяться на Украину. Украина и ее западные партнеры могли бы использовать Минские соглашения как путь к миру и реализовать их вместо того, чтобы воспользоваться ими как возможностью для вооружения к войне говорится в статье

Ранее заместитель председателя СФ Константин Косачев заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами, но Киев уже упустил шанс выйти из ситуации с минимальными потерями, который у него был в апреле 2022 года.