В США предрекли Украине финансовый крах, если не будет заключен мир Stratfor: без мирного договора Украину ждет финансовый крах

Москва11 июн Вести.Если Украина не придет к долгосрочному мирному соглашению, она столкнется с финансовым крахом. Об этом говорится в докладе американского аналитического центра Stratfor.

Без долгосрочного мирного урегулирования, которое позволит существенно сократить расходы на оборону, Украина по-прежнему будет зависеть от финансовой поддержки из-за рубежа и столкнется с растущими рисками, связанными с неспособностью обслуживать долг говорится в сообщении компании

Уточняется, что сейчас западные союзники покрывают почти все военные, гуманитарные и экономические нужды Киева, но в будущем это обернется против Украины, и она сохранит сильную зависимость от внешней финансовой поддержки. МВФ требует от страны реформ, невыполнение которых может поставить под угрозу дальнейшее финансирование, а военный бюджет Украины уже раздут, и поддерживать его будет сложно.