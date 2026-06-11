Москва11 июнВести.Если Украина не придет к долгосрочному мирному соглашению, она столкнется с финансовым крахом. Об этом говорится в докладе американского аналитического центра Stratfor.
Без долгосрочного мирного урегулирования, которое позволит существенно сократить расходы на оборону, Украина по-прежнему будет зависеть от финансовой поддержки из-за рубежа и столкнется с растущими рисками, связанными с неспособностью обслуживать долгговорится в сообщении компании
Уточняется, что сейчас западные союзники покрывают почти все военные, гуманитарные и экономические нужды Киева, но в будущем это обернется против Украины, и она сохранит сильную зависимость от внешней финансовой поддержки. МВФ требует от страны реформ, невыполнение которых может поставить под угрозу дальнейшее финансирование, а военный бюджет Украины уже раздут, и поддерживать его будет сложно.
Только при сценарии, который приведет к устойчивому, постоянному миру, Киев сможет сократить расходы до уровня, при котором ему не придется полагаться на постоянную иностранную финансовую поддержкуговорится в статье