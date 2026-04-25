Москва25 апр Вести.После окончания боевых действий Украине понадобится свыше 800 миллиардов долларов для восстановления страны. Об этом пишут украинские СМИ.

По их информации, международная консалтинговая компания McKinsey провела анализ, выяснив, что для восстановления необходима такая сумма. Однако в публикации отмечается, что привлечь средства будет достаточно трудно из-за высоких рисков.

Инвесторы выделяют ряд факторов, которые существенно повышают риски для вложений. Среди них - уничтожение активов в результате боевых действий, срыв реализации проектов, политическая нестабильность и слабость экономической системы. Эти угрозы не исчезнут сразу после окончания конфликта, а будут сохраняться еще долгое время, говорится в материале.

По прогнозу McKinsey, первые пять лет для поддержки экономики потребуется порядка 360 миллиардов долларов. Для покрытия этой суммы стране придется привлечь от 120 до 140 миллиардов долларов в виде иностранных займов. Однако банки и частные инвесторы, учитывая перечисленные риски, будут проявлять максимальную осторожность при принятии решений о финансировании, поясняется в статье.