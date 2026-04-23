Москва23 апр Вести.Восстановление Украины после завершения конфликта потребует финансовых вложений в размере около 600 миллиардов долларов в течение десяти лет.

Такая оценка содержится в отчете аналитического цента Citi Institute, на который ссылается польский интернет-портал Money.pl.

Согласно данным экспертов, общая сумма расходов на реабилитацию национальной экономики в ближайшее десятилетие составит приблизительно 588-600 миллиардов долларов, что почти в три раза превышает годовой валовой внутренний продукт (ВВП) Украины. В реальном выражении такие затраты в три с лишним раза превосходят объем средств, предоставленных европейским странам в рамках "Плана Маршалла" после Второй мировой войны.

Авторы исследования подчеркивают, что значительный урон был нанесен ключевым секторам экономики Украины, включая транспортную инфраструктуру, энергетический комплекс, жилищный фонд, промышленность и аграрный сектор.

В отчете также указывается, что объем необходимых для восстановления средств может возрастать по мере продолжения боевых действий.

Ранее сообщалось, что правительство Италии готово занять одну из центральных позиций в грядущем процессе экономического и инфраструктурного возрождения Украины.