Москва5 июнВести.Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что для реконструкции экономики Украины необходимы сотни миллиардов евро.
Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе встречи с главами международных информагентств, пишет ТАСС.
Глава государства обратил внимание, что европейские эксперты знают, какие суммы и временные сроки понадобятся для восстановления экономики республики.
Речь идет о сотнях миллиардов европодчеркнул президент
Ранее Путин заявил, что в основе конфликта на Украине лежит госпереворот и подавление всего русского, Россия была вынуждена поддержать людей.