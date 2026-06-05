Путин заявил о сотнях миллиардов евро для восстановления экономики Украины Путин: для экономической реконструкции Украины понадобятся сотни миллиардов евро

Москва5 июн Вести.Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что для реконструкции экономики Украины необходимы сотни миллиардов евро.

Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе встречи с главами международных информагентств, пишет ТАСС.

Глава государства обратил внимание, что европейские эксперты знают, какие суммы и временные сроки понадобятся для восстановления экономики республики.

Речь идет о сотнях миллиардов евро подчеркнул президент

Ранее Путин заявил, что в основе конфликта на Украине лежит госпереворот и подавление всего русского, Россия была вынуждена поддержать людей.