Инвесторы опасаются вкладывать $800 млрд в восстановление Украины из-за рисков "Страна.ua": Украине будет сложно найти $800 млрд для восстановления

Москва26 апр Вести.Украине будет трудно привлечь инвесторов в проект по восстановлению страны, стоимость которого оценивается экспертами в 800 миллиардов долларов, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на данные международной консалтинговой компании McKinsey​​​.

Как указывает украинское издание, инвесторы могут отказаться вложиться в восстановление страны "из-за высоких военных и экономических рисков".

Отмечается, что инвесторов сдерживают следующие факторы: "риски срыва проектов, политическая нестабильность, колебания валюты, слабость экономики и неопределенность регулирования".

В начале месяца Киев начал выплату Международному валютному фонду (МВФ) суммы в 250 млн долларов. Всего в апреле Украина должна выплатить три многомилионных транша. Тем временем страна сталкивается с огромным дефицитом бюджета, о чем сообщал депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.