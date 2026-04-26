Москва26 апрВести.Украине будет трудно привлечь инвесторов в проект по восстановлению страны, стоимость которого оценивается экспертами в 800 миллиардов долларов, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на данные международной консалтинговой компании McKinsey.
Как указывает украинское издание, инвесторы могут отказаться вложиться в восстановление страны "из-за высоких военных и экономических рисков".
Отмечается, что инвесторов сдерживают следующие факторы: "риски срыва проектов, политическая нестабильность, колебания валюты, слабость экономики и неопределенность регулирования".
В начале месяца Киев начал выплату Международному валютному фонду (МВФ) суммы в 250 млн долларов. Всего в апреле Украина должна выплатить три многомилионных транша. Тем временем страна сталкивается с огромным дефицитом бюджета, о чем сообщал депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.