МВФ более чем на месяц задерживает транш Украине на $700 млн Украина ждет выплаты от МВФ, намеченной на 1 июня

Москва9 июл Вести.Международный валютный фонд (МВФ) более чем на месяц задерживает выплату Украине планового транша кредита в размере около 700 миллионов долларов. Согласно графику действующей программы финансовой помощи, средства должны были поступить Киеву ещё 1 июня.

Директор по коммуникациям МВФ Джули Козак сообщила, что руководство фонда планирует рассмотреть вопрос о выделении транша "в ближайшие недели", однако точная дата заседания до сих пор не определена.

Данная выплата является частью четырехлетней кредитной программы МВФ для Украины на общую сумму 8,1 миллиарда долларов. Ранее глава фонда Кристалина Георгиева указывала на исключительно высокие риски по этому займу, отмечая, что его успешное погашение напрямую зависит от объемов внешней помощи и действий украинских властей.