МВФ договорился с Киевом о новом этапе кредитной программы и транше на $690 млн

МВФ одобрил сорвавшей договоренности Украине транш на 690 миллионов долларов МВФ договорился с Киевом о новом этапе кредитной программы и транше на $690 млн

Москва13 июн Вести.Представители Международного валютного фонда (МВФ) и власти Украины достигли предварительной договоренности о предоставлении нового транша в размере примерно 690 миллионов долларов. Это следует из сообщения, размещенного на сайте фонда.

Средства будут выделены в рамках действующей программы финансовой поддержки Украины.

Решение о транше на 690 миллионов долларов было принято по итогам первого обзора выполнения четырехлетней программы кредитования, общий объем которой составляет 8,1 миллиарда долларов.

МВФ подчеркнул, что пока эта договоренность достигнута на рабочем уровне и является частью продолжающегося сотрудничества с Киевом в области финансовой поддержки и выполнения экономических обязательств.

Окончательное решение о переводе средств должен утвердить Совет исполнительных директоров фонда. В случае одобрения Украина получит доступ к очередному траншу, а общий объем финансирования по программе достигнет 2,2 миллиарда долларов.

При этом в МВФ отметили, что в первом квартале 2026 года Украина не смогла выполнить одно из условий кредитного соглашения, а еще два обязательства исполнила с задержкой.

В мае эксперты фонда отметили, что около 45% украинской экономики находится в теневом секторе, и власти страны должны принять меры для вывода этих средств в официальный оборот.