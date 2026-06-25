МВФ примет окончательное решение о выделении Украине транша в размере $690 млн

МВФ может одобрить Киеву транш почти на 700 миллионов долларов МВФ примет окончательное решение о выделении Украине транша в размере $690 млн

Москва25 июн Вести.Международный валютный фонд в ближайшее время определится с дальнейшей финансовой поддержкой киевского режима. Официальный представитель МВФ Джули Козак сообщила, что совет директоров организации рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного транша в ближайшие недели.

По словам Козак, предварительная договоренность о предоставлении $690 млн уже была достигнута по итогам оценки выполнения Киевом условий кредитной программы. Однако окончательное решение остается за советом директоров.

Ожидается, что совет одобрит этот обзор в ближайшие недели уточнила представитель фонда

Ранее отмечалось, что Украина до конца 2026 года обязана погасить долги перед Международным валютным фондом (МВФ) общим объемом примерно 1,5 миллиарда долларов.