Киев должен вернуть МВФ более 170 млн долларов до конца дня Украина должна выплатить МВФ 171 млн долларов по кредиту до конца 10 июля

Москва10 июл Вести.Правительство Украины должно выплатить Международному валютному фонду (МВФ) более 170 млн долларов по кредитам. Крайний срок исполнения обязательства – конец 10 июля, следует из документов организации.

Так, согласно данным МВФ, киевский режим должен вернуть 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). По официальному курсу фонда на 10 июля, один SDR равен 1,35787 доллара, поэтому сумма платежа составит 170 735 179 долларов.

Следующий платеж, который должен будет совершить Киев, состоится 9 сентября.

При этом ранее стало известно, что Международный валютный фонд более чем на месяц задерживает выплату Украине планового транша кредита в размере около 700 миллионов долларов. Согласно графику действующей программы финансовой помощи, средства должны были поступить Киеву еще 1 июня. Данная выплата является частью четырехлетней кредитной программы МВФ для Украины на общую сумму 8,1 миллиарда долларов.