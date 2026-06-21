ТАСС: Украина до конца 2026 года должна перевести МВФ около $1,5 млрд

Подсчитаны расходы Украины на обслуживание долга перед МВФ ТАСС: Украина до конца 2026 года должна перевести МВФ около $1,5 млрд

Москва21 июн Вести.Украина до конца 2026 года обязана погасить долги перед Международным валютным фондом (МВФ) общим объемом примерно 1,5 миллиарда долларов.

Такие данные опубликованы ТАСС на основе информации, предоставленной Национальным банком Украины.

С начала этого года Киев перевел МВФ около 1 миллиарда долларов в счет погашения задолженности. Ежемесячные платежи превышают 200 миллионов долларов.

Общая сумма долга Украины перед фондом превышает 10 миллиардов долларов.

Ранее МВФ на рабочем уровне согласовал с украинскими властями очередной транш почти на 700 миллионов долларов.