Украина в июне выплатила 441,2 миллиона долларов кредиторам Украина выплатила рекордные 441,2 миллиона долларов по долгам в июне

Москва12 июл Вести.В июне 2026 года Украина осуществила выплаты кредиторам на сумму 441,2 миллиона долларов, что стало рекордом с начала года. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Согласно информации агентства, в числе выплат указаны 211,5 миллиона долларов Всемирному банку, 171,5 миллиона Международному валютному фонду (МВФ) долларов, а также 51 миллион долларов другим кредиторам и 7,2 миллиона долларов на обслуживание государственных валютных облигаций.

За период с января по май 2026 года Украина уже выплатила более 1 миллиарда долларов кредиторам.

В настоящее время общая задолженность страны перед внешними и внутренними кредиторами превышает 210 миллиардов долларов, и, по прогнозам украинского министерства финансов, к концу года она может возрасти до 240 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Украина в июне истратила рекордные $5,1 млрд международных резервов.