Москва8 июлВести.В июне Украина потратила $5,1 миллиарда международных резервов.
Об этом сообщает ТАСС, основываясь на материалах Национального банка Украины.
Из-за сокращения объема международных резервов Национальный банк провел продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в размере $5,1 миллиарда, что также составляет примерно 11% от оставшихся резервов.
Этот показатель почти на $2 миллиарда превышает расходы мая, когда было потрачено $3,2 миллиарда.
Данный расход стал стал самым высоким с начала специальной военной операции (СВО).
Уточняется, что деньги пошли на финансирование бюджетных расходов, оборонительные нужды и стабилизацию курса гривны.
В правительстве надеются компенсировать потери резервов за счет поступающей финансовой помощи из западных стран.
Ранее стало известно, что Украина лишилась 20% своих международных резервов за пять месяцев текущего года из-за малых объемов помощи от Запада.