Украина в июне истратила рекордные $5,1 млрд международных резервов Украина в июне растратила рекордные $5,1 млрд международных резервов страны

Москва8 июл Вести.В июне Украина потратила $5,1 миллиарда международных резервов.

Об этом сообщает ТАСС, основываясь на материалах Национального банка Украины.

Из-за сокращения объема международных резервов Национальный банк провел продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в размере $5,1 миллиарда, что также составляет примерно 11% от оставшихся резервов.

Этот показатель почти на $2 миллиарда превышает расходы мая, когда было потрачено $3,2 миллиарда.

Данный расход стал стал самым высоким с начала специальной военной операции (СВО).

Уточняется, что деньги пошли на финансирование бюджетных расходов, оборонительные нужды и стабилизацию курса гривны.

В правительстве надеются компенсировать потери резервов за счет поступающей финансовой помощи из западных стран.

Ранее стало известно, что Украина лишилась 20% своих международных резервов за пять месяцев текущего года из-за малых объемов помощи от Запада.