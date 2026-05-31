В ТАСС назвали объемы растрат резервов Украины с начала года ТАСС: Украина с начала года растратила 16% своих резервов

Москва31 мая Вести.Украина с начала нынешнего года потратила на закрытие бюджетных дыр около 9 млрд долларов из своих международных резервов, то есть 16% от их общего объема. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Нацбанка Украины.

По данным агентства, объем золотовалютных резервов Украины, по состоянию на 1 января, оценивался в 57,3 млрд долларов, в феврале снизился до 54,8 млрд долларов, в марте составил 52 млрд долларов, а в апреле - 48,2 млрд долларов.

В материале сказано, что даже помощь, поступающая от западных стран, не перекрывает расходы Украина на ведение конфликта. Кроме того, как пишет агентство, ситуацию ухудшает задержка с кредитом на 90 млрд евро, обещанным Европейском союзом.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что Украина, Европа и мир никогда не были так близки к миру, как в мае 2026 года.