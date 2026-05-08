Правительство Украины в два раза увеличит расходы на оборону в 2026 году

Москва8 мая Вести.На Украине правительство намерено увеличить расходы на оборонный сектор в бюджете на 2026 год на 1,64 трлн гривен (около 2,77 трлн рублей – Прим. ред). Об этом рассказала председатель бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа.

Сообщение было опубликовано в ее социальных сетях и Telegram-канале парламента.

Увеличение расходов на оборону в два раза: правительство направит в Раду изменения в бюджет-2026. Расходы государственного бюджета увеличиваются на 1,64 трлн гривен, в основном за счет займов ЕС говорится в сообщении

Средства направят на обеспечение боевиков ВСУ, развитие горнопромышленного комплекса, СБУ, национальной гвардии и разведки.

Ранее Европейский союз одобрил Украине кредит в 90 миллиардов евро. В минфине страны уточнили, что поступление средств ожидается двумя траншами по 45 млрд, первый будет отправлен в 2026 году, а второй – в 2027-м.