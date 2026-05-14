Москва14 мая Вести.Международный валютный фонд (МВФ) оценил объем теневой экономики Украины в 45% от внутреннего валового продукта (ВВП). Об этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям организации Джули Козак.

По ее словам, для получения внешнего финансирования Киеву необходимо провести реформы, в том числе в налоговой сфере. Козак подчеркнула, что для страны это будет иметь "критическое значение".

В текущем году украинский бюджет был сверстан с рекордным дефицитом. Расходы запланированы на уровне около 120 млрд евро, а доходы ожидаются в лучшем случае на сумму 70 млрд евро. Таким образом, дефицит составит 18,4% ВВП, что в абсолютном выражении равняется примерно 50 млрд евро.