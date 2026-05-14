Москва14 мая Вести.Украина должна проводить обещанные реформы, чтобы продолжить получать внешнее финансирование, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

Финансовые потребности Киева Козак назвала "весьма масштабными".

В рамках утверждения новой программы власти согласились на всеобъемлющую повестку реформ заявила представитель МВФ

Она добавила, что вопрос проведения реформ будет обсуждаться в ходе предстоящего визита сотрудников фонда на Украину.

В конце февраля МВФ одобрил четырехлетний кредит Киеву в размере 8,1 млрд долларов.