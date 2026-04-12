Глава МВФ: Киев не справится без внешнего финансирования

Москва12 апр Вести.Украина продолжит нуждаться во внешнем финансировании даже в случае успешного урегулирования конфликта, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По ее словам, Украина последние годы покрывает дефицит бюджета за счет западной помощи.

Надеюсь, что переговоры о мире принесут положительный результат. С этим результатом или без него, но стране и дальше потребуется международная поддержка сказала она в интервью телеканалу CBS News

Георгиева добавила, что МВФ работает с киевскими властями над продолжением проведения реформ в стране, которые позволят и дальше получать внешнюю поддержку.

Ранее стало известно, что Украина должна начать выплату МВФ сумму в четверть миллиарда долларов.