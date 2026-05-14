Москва14 маяВести.Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшие недели отправит миссию на Украину для оценки выполнения Киевом условий предоставления финансирования, заявила директор по коммуникациям фонда Джули Козак.
В ближайшие недели сотрудники МВФ посетят Украину с первой миссией по оценке, в ходе которой обсудят последние экономические события, прогресс в проведении реформ, а также приоритеты политики властей на предстоящий периодсообщила она на брифинге
Ранее руководство МВФ одобрило новую кредитную программу Украине от самого фонда на 8,1 миллиарда долларов на четыре года.