МВФ отправит на Украину миссию для оценки выполнения условий финансирования

Москва14 мая Вести.Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшие недели отправит миссию на Украину для оценки выполнения Киевом условий предоставления финансирования, заявила директор по коммуникациям фонда Джули Козак.

В ближайшие недели сотрудники МВФ посетят Украину с первой миссией по оценке, в ходе которой обсудят последние экономические события, прогресс в проведении реформ, а также приоритеты политики властей на предстоящий период сообщила она на брифинге

Ранее руководство МВФ одобрило новую кредитную программу Украине от самого фонда на 8,1 миллиарда долларов на четыре года.