МИД предупредил россиян о риске ареста за рубежом и выдачи в США

Москва14 мая Вести.При выезде за рубеж россиянам стоит помнить о риске задержания и выдачи в США из третьих стран, заявил глава департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев в интервью РИА Новости.

У многих стран не только в Европейском союзе (ЕС), но и в более широком контексте имеются определенные обязательства по выдаче, экстрадиции​​​. Все это надо принимать во внимание при оценке тех рисков, с которыми люди могут столкнуться при выезде за рубеж приводит РИА Новости слова Лукьянцева

МИД не определяет, куда ездить россиянам. Министерство может лишь посоветовать не посещать определенные страны, если граждане считают, что у них могут возникнуть проблемы в отношениях с американскими или европейскими властями.

По данным МИД, к странам с повышенным риском задержания россиян по запросам США относятся страны Европы и Латинской Америки, а также Австралия, Армения, Канада, Израиль, Южная Корея, Мальдивы, Сингапур, Фиджи, Таиланд, Шри-Ланка, Марокко и Либерия. Но это не полный список стран, заключает МИД.