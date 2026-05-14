Москва14 маяВести.При выезде за рубеж россиянам стоит помнить о риске задержания и выдачи в США из третьих стран, заявил глава департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев в интервью РИА Новости.
У многих стран не только в Европейском союзе (ЕС), но и в более широком контексте имеются определенные обязательства по выдаче, экстрадиции. Все это надо принимать во внимание при оценке тех рисков, с которыми люди могут столкнуться при выезде за рубежприводит РИА Новости слова Лукьянцева
МИД не определяет, куда ездить россиянам. Министерство может лишь посоветовать не посещать определенные страны, если граждане считают, что у них могут возникнуть проблемы в отношениях с американскими или европейскими властями.
По данным МИД, к странам с повышенным риском задержания россиян по запросам США относятся страны Европы и Латинской Америки, а также Австралия, Армения, Канада, Израиль, Южная Корея, Мальдивы, Сингапур, Фиджи, Таиланд, Шри-Ланка, Марокко и Либерия. Но это не полный список стран, заключает МИД.