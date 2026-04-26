В МИД призвали россиян воздержаться от поездок в Мали

МИД порекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Мали В МИД призвали россиян воздержаться от поездок в Мали

Москва26 апр Вести.В Министерстве иностранных дел России настоятельно порекомендовали соотечественникам избегать визитов в Мали, расположенную в Западной Африке.

Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в эту страну указывается в публикации в Telegram-канале МИД

Тем граждан, которые в настоящее время находятся внутри республики, советуют принять меры для обеспечения собственной безопасности.

В Москве продолжат внимательно следить за развитием ситуации заключается в сообщении

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) Мали объявил о боях после террористических атак на несколько военных объектах страны. О звуках стрельбы сообщается в районе аэропорта Бамако, а также в городах Кати, Севарэ, Гао и Кидаль.