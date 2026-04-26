Москва26 апрВести.В Министерстве иностранных дел России настоятельно порекомендовали соотечественникам избегать визитов в Мали, расположенную в Западной Африке.
Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в эту странууказывается в публикации в Telegram-канале МИД
Тем граждан, которые в настоящее время находятся внутри республики, советуют принять меры для обеспечения собственной безопасности.
В Москве продолжат внимательно следить за развитием ситуациизаключается в сообщении
Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) Мали объявил о боях после террористических атак на несколько военных объектах страны. О звуках стрельбы сообщается в районе аэропорта Бамако, а также в городах Кати, Севарэ, Гао и Кидаль.