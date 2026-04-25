Посольство РФ в Мали: Москва осуждает атаки боевиков на малийских военных

Посольство РФ в Мали осудило атаки боевиков Посольство РФ в Мали: Москва осуждает атаки боевиков на малийских военных

Москва25 апр Вести.Россия осуждает атаки малийских боевиков, совершенные в различных частях страны, заявило посольство РФ в Мали.

Дипломаты отметили, что благодаря решительным действиям малийской армии нападения боевиков удалось отбить.

Посольство Российской Федерации в Республике Мали самым решительным образом осуждает трусливые нападения, совершенные 25 апреля 2026 года вооруженными террористическими группами в различных регионах страны. Рассматриваем подобные преступные действия как направленные на подрыв безопасности и стабильности государства говорится в сообщении

Также посольство выразило солидарность с властями и народом Мали, выразило соболезнования родным и близким погибших в ходе атак и пожелало выздоровления раненым.

Ранее малийская армия заявила, что отбила атаки боевиков на военные подразделения республики и ликвидировала не менее 80 из них.