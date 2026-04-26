МИД РФ: пострадавших россиян в результате вылазки террористов в Мали нет

МИД РФ сообщил об отсутствии пострадавших россиян при атаке боевиков в Мали МИД РФ: пострадавших россиян в результате вылазки террористов в Мали нет

Москва26 апр Вести.Российские граждане не пострадали в результате серии атак вооруженных антиправительственных группировок в Мали, сообщает МИД РФ.

25 апреля боевики захватили несколько военных объектов в Мали. Стрельба была слышна нескольких районах, включая окрестности международного аэропорта Бамако, столицы страны. Представитель малийской армии Сулейман Дембеле в эфире национального телевидения объявил об уничтожении не менее 80 боевиков на ряде участков.

Как сообщили на Смоленской площади, согласно данным посольства России в Бамако, "никто из соотечественников по состоянию на текущий момент не пострадал". В МИД РФ отметили, что российское диппредставительство "находится в постоянном контакте с компетентными ведомствами Мали".

Внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло, что в подготовке вооруженных формирований "могли принимать участие силовые структуры Запада".

Ранее посольство РФ в Мали осудило атаки боевиков, назвав их действия подрывом безопасности и стабильности африканского государства.