Москва28 апр Вести.Подразделения Африканского корпуса Министерства обороны России предотвратили попытку государственного переворота в столице Республики Мали Бамако.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, вооруженные группы предприняли попытку захвата ключевых объектов, включая президентский дворец.

В столице страны – городе Бамако – предпринимались попытки захватить ключевые объекты, в первую очередь президентский дворец. В результате подрыва шахид-мобиля у своей резиденции погиб министр обороны говорится в сообщении

В ходе ожесточенных боев подразделения Африканского корпуса вступили в противостояние с превосходящими силами противника. Уточняется, что атакующие понесли значительные потери в живой силе и технике, после чего были вынуждены отступить и отказаться от дальнейших попыток захвата власти.

Кроме того, удалось сохранить контроль законного правительства над столицей и предотвратить возможные массовые жертвы среди гражданского населения.